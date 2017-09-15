В Харькове автомобиль врезался в электроопору, погибли трое граждан Иордании

В Харькове автомобиль Mersedes превысил скорость и врезался в электроопору, в результате ДТП погибли трое граждан Иордании.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций Харьковской области, информация об аварии поступила в четверг в 23:50.

"Установлено, что автомобиль Mersedes двигался со стороны аэропорта в направлении центра. По предварительным данным, иномарка столкнулась с электроопорой, превысив скорость. Погибли водитель и 21-летний и 24-летний пассажиры, граждане Иордании", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек).