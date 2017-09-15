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10:25 15.09.2017

Украина движется к членству в НАТО и ЕС - Порошенко

Украина стремится к полному членству в Европейском Союзе и НАТО, заявил глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Дорогие друзья Украины, мы двигаемся к полному членству в Европейском Союзе и полному членству в НАТО. Последние годы показали, что это должная гарантия украинской независимости, суверенитета и процветания", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

Президент также отметил, что Украина заняла свое историческое место в "европейской семье и трансатлантическом западном альянсе".

"Наше призвание – стать восточной границей европейской цивилизации и сделать свой вклад в международное европейское сотрудничество. Мы станем двигателем континентальной экономики", - добавил П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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