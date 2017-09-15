На Закарпатье пограничники задержали автомобиль, в котором украинец вез 4 нелегалов

Четверо незаконных мигрантов задержали в пятницу ночью пограничники Чопского отряда в рамках проведения совместной специальной операции "Граница-2017", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Информацию о возможном появлении вблизи госграницы группы нелегалов правоохранители заблаговременно получили от оперативных сотрудников Госпогранслужбы. Поэтому были усилены меры по охране границы и высланы дополнительные наряды в указанный район. Спустя некоторое время совместная межведомственная группа пограничников Чопского отряда, оперативников Западного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудников Национальной полиции на окраине н.п. Перечин задержала легковой автомобиль "Фольксваген". В нем наш соотечественник, житель Мукачево, пытался доставить к границе двух граждан Сирии и двух граждан Алжира", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанных иностранцев доставили в Перечинский отдел полиции в Закарпатской области для проведения первоначальных следственных действий. После проведения соответствующих фильтрационных мероприятий они будут привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение или попытка нарушения государственной границы".

Водителю, который перевозил иностранцев, предварительно квалифицируют совершение преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".