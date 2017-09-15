События

08:42 15.09.2017

Боевики продолжают осуществлять обстрелы в направлении КПП въезда-выезда в зоне АТО – пограничники

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстреливать украинские позиции возле контрольно-пропускных пунктов на Донбассе в вечернее время суток, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Террористы продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения АТО. На этот раз российские наемники использовали стрелковое оружие и гранатометы", – говорится в сообщении, обнародованном отделом по вопросам взаимодействия со СМИ ведомства в пятницу утром.

Пограничники отметили, что в четверг в 21.05 НВФ очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, который находится на временно неконтролируемой украинскими властями территории, осуществляли обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который вели более часа.

"При ведении огня граждан и транспортных средств на КПВВ "Майорское" не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", подчеркнули в Госпогранслужбе.

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Интерфакс-Украина
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