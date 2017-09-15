События

08:32 15.09.2017

За минувшие сутки в киевских аэропортах к ответственности привлекли 29 нарушителей – пограничники

За прошедшие сутки в столичных аэропортах пограничники привлекли к административной ответственности 29 граждан, сообщили в Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки пограничники ОКПП "Киев" привлекли к административной ответственности 29 граждан. Выполнили 13 поручений правоохранительных органов", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в пятницу утром.

Пограничники подчеркнули, что гражданин, который ранее пытался незаконным образом пересечь государственную границу привлечен к административной ответственности по ст.202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП. В Госпогранслужбе напомнили, что инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь". Уроженец Макаровского района Киевской области 1993 г.р. намеревался незаконным способом пересечь государственную границу. Он решил перебежать между кабинами паспортного контроля и избежать проверки документов, двигаясь из зала получения багажа к трансферной зоны. При себе "путешествующий" имел внутренний паспорт и телефон с разряженным аккумулятором. Каких-либо средств, билета на перелет и загранпаспорта у него не обнаружено. Свои действия парень объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

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Интерфакс-Украина
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