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08:19 15.09.2017

Делегация французских сенаторов посетила прифронтовую зону на Донбассе

Представители Сената и МИД Франции в четверг посетили с рабочим визитом Донецкую область в составе совместной делегации с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой, представителями Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Французские сенаторы во главе с председателем группы дружбы "Франция-Украина" сената Французской Республики Эрве Морей посетили КПВВ "Майорское", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Также зарубежные гости провели встречи с руководством военно-гражданских администраций, ознакомились с работой негосударственных средств массовой информации в регионе. Традиционно европейские политики заезжают в прифронтовую Авдеевку - мирный город, который затронула война", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Основная цель визита французской делегации - ознакомление с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта.

"Увиденное французскую делегацию поразило. По возвращении домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины", – отметили в штабе АТО.

На брифинге в Краматорске Э.Морей подчеркнул, что Франция последовательно поддерживает целостность и суверенитет Украины, ввела санкции против России, несмотря на то, что они негативно сказываются на сельском хозяйстве Франции.

Сенаторы заверили, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Украиной - как в общественно-политической, так и в экономической плоскости. Однако решение об участии миротворцев ООН на территории Украины во французском парламенте окончательно не принято. Франция за мир в регионе, за реформы, соблюдение минских договоренностей, безопасную работу миссии ОБСЕ.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заверил европейских гостей, что после достижения мира Украина станет хорошим партнером для ЕС и даст значительный толчок развитию европейской экономики. В частности, глава Доннетчины предложил французскому бизнесу инвестировать в Донецкую область.

"Мечтаю, чтобы каждая европейская страна имела свой индустриальный парк в Донецкой области. Ведь демонополизация экономики области с помощью европейских партнеров - это фундамент демократизации общества", отметил П.Жебривский.

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