Для Музея Революции Достоинства выделен участок площадью 1,22 га – Киевсовет

В центре Киева выделен участок общей площадью около 1,22 га для строительства мемориально-музейного комплекса Революции Достоинства. За это решение проголосовали 96 депутатов Киевского городского совета.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты предоставили земельный участок Музею Революции Достоинства ориентировочной площадью 1,22 га", – говорится в сообщении на сайте Киевсовета в четверг.

В сообщении уточняется, что предоставленная территория находится на Аллее Героев Небесной Сотни (Институтская), 3, в Печерском районе столицы. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса. Территория находится в коммунальной собственности Киева.

"Мы должны помнить защитников нашей страны. Три года назад за нашу независимость и демократию люди заплатили ценой собственной жизни. Поэтому мы обязательно должны создать Музей Революции Достоинства, таким образом, отдавая дань памяти героев. Земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни, 3, соответствует всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Решение поддержали 96 депутатов.