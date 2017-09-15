На Луганщине из-за непогоды без света остались 7 населенных пунктов – ГСЧС

В Луганской области, в ночь на четверг, из-за сложных погодных условий оказались обесточены 7 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 13 на 14 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 7 населенных пунктов", – говорится в сообщении на сайте ведомства утром в пятницу.

Уточняется, что в г.Сватово повреждены кровли частных домов, а также участков газопроводов среднего и низкого давления.

В с.Райгородка повреждены кровли частных домов, общеобразовательной школы, детского сада на площади, а также дома культуры. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.