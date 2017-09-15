События

07:51 15.09.2017

На Луганщине из-за непогоды без света остались 7 населенных пунктов – ГСЧС

В Луганской области, в ночь на четверг, из-за сложных погодных условий оказались обесточены 7 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 13 на 14 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 7 населенных пунктов", – говорится в сообщении на сайте ведомства утром в пятницу.

Уточняется, что в г.Сватово повреждены кровли частных домов, а также участков газопроводов среднего и низкого давления.

В с.Райгородка повреждены кровли частных домов, общеобразовательной школы, детского сада на площади, а также дома культуры. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

КНДР вновь запустила ракету

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Кременчугом выявлен тайник с оружием и боеприпасами – полицейские

Генконсул Польши в Харькове примет участие в кроссе памяти жертв тоталитаризма

Госдеп определил пять ключевых целей США для взаимодействия в ООН

Орденом "Народный Герой Украины" награждены 14 военнослужащих и волонтеров

США, Япония и Южная Корея инициируют экстренные консультации СБ ООН после ракетного пуска КНДР – источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА