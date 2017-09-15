События

07:29 15.09.2017

Под Кременчугом выявлен тайник с оружием и боеприпасами – полицейские

Правоохранителями под Кременчугом (Полтавская обл.) обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщили в Кременчугском отделе Нацполиции Полтавщины.

"Правоохранителями Кременчугского отдела полиции по информации СБУ во время оперативных мероприятий было обнаружено хранилище, в котором находилось оружие и боеприпасы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В Нацполиции уточнили, что недалеко от реки Псел правоохранителями с привлечением взрывотехников и служебной собаки был обнаружен схрон с оружием, в котором находились два ручных противотанковых гранатомета (РГП22), 4 гранаты РГД-5 и три запала к ним. Также в тайнике обнаружено 169 патронов калибром 7.62 мм и 139 патронов калибром 5.45 мм.

По данному факту кременчугскими следователями полиции расследуется уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Интерфакс-Украина
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