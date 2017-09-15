События

07:04 15.09.2017

Генконсул Польши в Харькове примет участие в кроссе памяти жертв тоталитаризма

В Харькове в субботу, 16 сентября, пройдет XVIII кросс памяти жертв тоталитаризма, сообщает Харьковский городской совет.

"Ожидается, что всего в забеге примут участие 250-300 человек, среди которых - школьники, учащиеся харьковских техникумов и вузов, а также все желающие... В нем (также) примут участие представители города-побратима Познани и города Сулеювек (Польша)", - говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета.

Кросс начнется в 10:00 с церемонии почтения памяти жертв и возложения цветов на Украинско-польском мемориале жертвам тоталитаризма, где похоронены польские офицеры, расстрелянные в 1940г и жертвы репрессий 1930-х гг. сами соревнования стартуют в 11-00 от мемориала.

Спортивная часть мероприятия включает в себя эстафету (6 этапов по 500 м) и кросс на дистанциях 1, 3, 6 и 12 км. Дети смогут посоревноваться на дистанции 500 м.

В 12-45 состоится церемония награждения.

Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский отметил, что кросс памяти проводится в Харькове не случайно - именно здесь находится одно из четырех "катынских мест", где похоронено около 4 тыс. польских солдат и жертв коммунистического тоталитаризма.

"Мы хотим показать и передать эту историю молодым людям, и когда они будут управлять странами, чтобы эта история не повторилась, чтобы поляки, украинцы и другие нации в Европе могли жить спокойно и мирно", - цитирует пресс-служба Я.Яблонского.

Он сообщил, что тоже примет участие в забеге на дистанции 1 км.

Кросс памяти жертв тоталитаризма проводится в Харькове уже восемнадцатый раз. Он проходит в районе 6-го квартала Лесопарка, где расположен Мемориал жертвам тоталитаризма.

Организаторы кросса - Генеральное консульство Республики Польши в Харькове и общественная организация "VI квартал" при поддержке Харьковского горсовета и администрации Шевченковского района города.

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