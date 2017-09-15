Боевики за сутки 28 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб, двое получили ранения

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 28 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО в завершении прошлых суток обстановка несколько обострилась, однако осталась контролируемой украинской армией. После 18.00 боевики активизировали обстрелы наших позиций на всех направлениях, используя при этом минометы калибра 82-мм (…) Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь. В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук в пятницу утром.

На приморском направлении боевики трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибра 82-мм они выпустили около Марьинки. Также под обстрелы попали укрепления ВСУ на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

На донецком направлении из минометов и вооружения БМП боевики били по украинским защитникам у Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. Около 21.00 из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты Бутовка. ВСУ огнем заставили боевиков к соблюдению режима тишины. В результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.

На луганском направлении после почти недельного затишья боевики вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по опорным пунктам ВСУ у Крымского.