Госдеп определил пять ключевых целей США для взаимодействия в ООН

Госдепартамент назвал пять приоритетов США, в том числе урегулирование ситуации в Сирии и решение проблемы Корейского полуострова, в рамках взаимодействия на площадке ООН в ходе 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи.

"Госдепартамент США и госсекретарь Р.Тиллерсон определили несколько ключевых целей для взаимодействия с международным сообществом (на площадке ООН - ИФ) по пяти приоритетными направлениям деятельности в этом году", - сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт журналистам в ходе брифинга в четверг.

По ее словам, первыми тремя направлениями являются "шаги по реформированию ООН, многосторонние усилия по борьбе с терроризмом, направленные на уничтожение ИГИЛ и других террористических организации, а также гуманитарная помощь, в частности, беженцам и принимающим их регионам.

Четвертым приоритетом США в ходе 72-й сессии Х.Нойерт назвала "деэскалацию сирийского конфликта", а в пятом направлении содержится призыв "заняться угрозой международному миру и безопасности со стороны КНДР".

Ежегодные общие прения на 72-й сессии будут проходить со вторника, 19 сентября, по понедельник, 25 сентября. Традиционно в этот период перед Ассамблеей выступают более сотни глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций. В соответствии с давней традицией, первыми в общих прениях в Генеральной Ассамблее выступят Бразилия и США.

Генеральная Ассамблея - один из шести главных органов ООН. В ней представлены все 193 государства - члена Организации.

В ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи намечено рассмотрение примерно 180 вопросов, содержащихся в ее повестке дня. Среди них - обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом и другими формами уголовной преступности, защита прав человека и окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Ассамблея продолжит рассмотрение предложений о реформировании Совета Безопасности.