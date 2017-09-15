Орденом "Народный Герой Украины" награждены 14 военнослужащих и волонтеров

В Запорожье наивысшим негосударственным орденом "Народный герой Украины" награждены 14 бойцов добровольческих батальонов, Нацгвардии, ВСУ, волонтеров и журналистов, проявивших героизм в АТО и в тылу.

Как передает корреспондент агентства, в четверг в помещении запорожского музыкально-драматического театра им. Магара прошла церемония награждения орденом "Народный герой Украины" 14 соотечественников (двое - посмертно), которые проявили мужество и героизм, защищая Украину в зоне АТО на Донбассе, а также помогая фронту в тылу.

Как рассказали в оргкомитете, орден "Народный Герой Украины", является негосударственной украинской наградой, введенной в 2015 году по инициативе волонтеров, решивших самостоятельно награждать "народным орденом героев, фронтовой подвиг которых был не замечен генштабом". Отбор кандидатов для награждения проводится в открытом режиме, в том числе в соцсетях.

"Конечно, отбор героев был тщательный. Прежде всего, обращали внимание на незапятнанную репутацию кандидата. Мы пытаемся отметить наградой тех бойцов, которых почему-то не отметило государство, не увидело. Я лично знаю таких героев. Также, пытаемся не награждать высоких чинов, которые и так обласканы и награждены в генштабе. Здесь бойцы 95 бригады, бойцы добробатов, в т.ч. "Правый сектор", личный состав ВСУ и Нацгвардии, врачи, журналисты", - отметил член оргкомитета, ветеран АТО Вячеслав Зайцев.

Орден в виде тризуба изготовлен из серебра 925 пробы в двух вариантах - красно-черная лента на колодке - для воинов, желто-голубая лента на колодке - для волонтеров и медиков.

Авторы идеи - украинские волонтеры отметили, что серебро для изготовления этого ордена подарили жители 16 стран мира, в том числе из Украины, а также оккупированных территорий Донбасса.

"Хочу отметить, что драгоценный металл для этого ордена собирают даже жители оккупированного Донбасса. С самого Луганска мне передали серебро для ордена "Нардный герой Украины". Когда я позвонила женщине, которая пожертвовала это серебро, она так и сказала – "передайте это серебро, чтобы из него сделали награду для украинских героев. Многие люди там ждут, когда мы их освободим", - рассказала агентству боец батальона "Донбасс-1", волонтер Виктория Мирошниченко.

Каждого героя, вышедшего на сцену для вручения народного ордена, запорожцы встречали стоя продолжительными аплодисментами. Ордена героям, награжденным посмертно, были вручены их родственникам.

Во время церемонии, награжденные отмечали, что считают полученный орден "самой высокой наградой Украины, поскольку она вручена ее народом".