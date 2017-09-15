События

03:38 15.09.2017

США, Япония и Южная Корея инициируют экстренные консультации СБ ООН после ракетного пуска КНДР – источник

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея запросили на пятницу проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты КНДР, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.

По словам собеседника агентства, экстренная встреча членов СБ ООН может пройти во второй половине дня по местному времени.

Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

По данным южнокорейских военных, северокорейская ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газовых конденсатов, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты в Северной Корее.

Резолюция вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР - максимум 500 тысяч баррелей до конца этого года и не более 2 миллионов баррелей в год, начиная с января 2018 года.

Резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклиаризации.

Документ позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов. Такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Запрет на закупки у КНДР текстильной продукции, включая ткани и частично готовые изделия, вступает в силу в течение 90 дней с момента принятия резолюции.

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