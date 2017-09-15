Вице-мэр Харькова: централизованных поставок препаратов для химиотерапии онкобольным не было почти 8 месяцев

Харькову необходима дополнительная субвенция на закупку инсулинов, поскольку средства, предусмотренные в госбюджете на 2017 год, составляют меньше половины от потребности.

"Целевая госсубвенция покрывает лишь 48% от потребности для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Харькова Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, аналогичная проблема существует с обеспечением медикаментами страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Кроме того, почти 8 месяцев на было централизованных поставок химиотерапевтических препаратов для лечения онкобольных, больных гемофилией, вирусным гепатитом В и С, рассеянным склерозом.

"Ресурсы наши на исходе, люди звонят, жалуются. Проблема существует. Обеспечение медикаментами этой категории больных входит в систему государственного обеспечения. Мы же помогаем людям всем, чем можем, и ждем субвенцию", - цитирует пресс-служба С.Горбунову-Рубан.

По ее словам, медицинская госсубвенция на этот год составила 1 млрд 247 млн 875 тыс. грн. Из них 91% - это фонд заработной платы работников медучреждений, 5,7% направляются на приобретение медикаментов. В то же время за счет средств городского бюджета в учреждениях здравоохранения оплачиваются коммунальные услуги - энергоносители (более 118 млн грн) и проводится капремонт больниц.