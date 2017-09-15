События

02:40 15.09.2017

Вице-мэр Харькова: централизованных поставок препаратов для химиотерапии онкобольным не было почти 8 месяцев

Харькову необходима дополнительная субвенция на закупку инсулинов, поскольку средства, предусмотренные в госбюджете на 2017 год, составляют меньше половины от потребности.

"Целевая госсубвенция покрывает лишь 48% от потребности для обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и сахароснижающими препаратами", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Харькова Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, аналогичная проблема существует с обеспечением медикаментами страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Кроме того, почти 8 месяцев на было централизованных поставок химиотерапевтических препаратов для лечения онкобольных, больных гемофилией, вирусным гепатитом В и С, рассеянным склерозом.

"Ресурсы наши на исходе, люди звонят, жалуются. Проблема существует. Обеспечение медикаментами этой категории больных входит в систему государственного обеспечения. Мы же помогаем людям всем, чем можем, и ждем субвенцию", - цитирует пресс-служба С.Горбунову-Рубан.

По ее словам, медицинская госсубвенция на этот год составила 1 млрд 247 млн 875 тыс. грн. Из них 91% - это фонд заработной платы работников медучреждений, 5,7% направляются на приобретение медикаментов. В то же время за счет средств городского бюджета в учреждениях здравоохранения оплачиваются коммунальные услуги - энергоносители (более 118 млн грн) и проводится капремонт больниц.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

ОРДО передали украинской стороне 19 осужденных для отбывания наказания на подконтрольной Киеву территории

На участников событий на ПП "Шегини" составлено уже 69 протоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР вновь запустила ракету

Глава "Лаборатории Касперского" приглашен для дачи показаний в Конгресс США

Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек

США поставит в Украину очередную партию "Хаммеров" – Чалый

При взрыве на военной базе в США пострадали 15 военнослужащих

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА