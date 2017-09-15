КНДР вновь запустила ракету

КНДР осуществила очередной пуск ракеты, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

"Этим утром КНДР запустила неопознанную ракету в восточном направлении", - сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Военные отметили, что пуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. "Южная Корея и Соединенные Штаты изучают дополнительную информацию", - подчеркивается в сообщении.

В связи с очередным пуском ракеты КНДР администрация президента Южной Кореи "незамедлительно созвала встречу совета национальной безопасности (СНБ)".

Президент Мун Дже Ин примет участие в экстренном заседании СНБ, говорится в сообщении.