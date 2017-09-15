Глава "Лаборатории Касперского" приглашен для дачи показаний в Конгресс США

Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен 27 сентября в Конгресс США для дачи показаний комитету по науке, космосу и технологиям палаты представителей.

Как отмечается на сайте комитета, приглашения на слушания 27 сентября были отправлены пяти людям: Е.Касперскому и экспертам из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий.

"27 сентября комитет по науке, космосу и технологиям проведет слушания по продукции "Касперского" и рискам, которые они представляют для американских систем", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" комитета.

Накануне МВБ США (министерство внутренней безопасности) запретило государственным учреждениям страны пользоваться программным обеспечением российской "Лаборатории Касперского" из-за опасений, что эта компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем". Госучреждения США обязаны отказаться от продукции российской компании в течение трех месяцев.

В пресс-службе компании сообщили "Интерфаксу", что "Лаборатория Касперского" готова предоставить всю необходимую информацию министерству внутренней безопасности США, чтобы доказать, что предъявленные ей обвинения беспочвенны.