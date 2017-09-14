Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек

Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек, семь из них - иранцы, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Также увеличился список пострадавших - в настоящее время их 93 человека.

Ранее сообщалось о 52 жертвах и 91 пострадавшем.

Теракты произошли в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".