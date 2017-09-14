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22:14 14.09.2017

США поставит в Украину очередную партию "Хаммеров" – Чалый

Очередная партия армейских автомобилей поступит в Украину из США, рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Те же автомобили "Хамви" - сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских», - цитируют слова В.Чалого на сайте Радио Свобода в четверг вечером.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о летальном оружии, В.Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в этом вопросе есть и окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении - противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включения уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок", - подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.

Кроме того, вопрос о предоставлении Киеву летального оружия подтвердила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она заявила, что переговоры о предоставлении Украине оружия "переходят в практическую плоскость".

Со своей стороны президент России Владимир Путин считает, что поставки Соединенными Штатами Америки летального оружия Украине принципиально ситуацию на Донбассе не изменят, но могут привести к увеличению количества жертв.

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