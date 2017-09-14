Антеррористические и противодиверсионные учения пройдут в Мариуполе на следующей неделе

В Мариуполе 18-20 сентября пройдут учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области и призывает жителей города проявлять бдительность.

"Тренировка будет проходить совместно со Службой безопасности Украины, Нацгвардией, ВСУ, ГСЧС, пограничной службой. Цель - на практике отработать координацию силовых служб для защиты мирного населения от террористических действий", - сообщает в четверг вечером пресс-служба областного главка полиции.

В связи с этим полиция Донетчины обращается к жителям Мариуполя с просьбой проявить бдительность и сообщать в полицию о подозрительных лицах, автомобилях и оставленных без присмотра предметы.

"Особое внимание – мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, в том числе в камуфляжной одежде, которые появились в городе недавно, арендуют жилье, плохо ориентируются в городе. В случае если вы увидите людей, которые будут интересоваться инфраструктурой Мариуполя, расположением военных объектов и объектов, находящихся под охраной, - обращайтесь в полицию по телефонам 102, (0629) 47-48-22, (0629) 47-48 -28, (0629) 51-98-01, (0629) 51-98-02 (круглосуточно). Конфиденциальность гарантирована", - подчеркивают в полиции.

Учения будут проводиться в рамках действующего законодательства. Полиция Донетчины будет обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок во время проведения мероприятий.