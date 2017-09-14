В СБУ опровергли обвинения Саакашвили относительно попытки его прослушивания

В Службе безопасности Украины назвали "безосновательными" обвинения лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили относительно попытки якобы его прослушивания.

"СБ Украины опровергает безосновательные обвинения Саакашвили относительно попытки якобы его "прослушивания" сотрудниками спецслужбы", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Служба безопасности Украины напомнила, что работает "исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они не имели".

Ранее в это день М.Саакашвили в ходе видеотрансляции на его странице в соцсети Фейсбук сообщил, что неизвестные люди намеревались установить спецустройства для подслушивания в его гостиничном номере в Черновцах.

"Все было бы хорошо, если бы сначала мой охранник не остановил попытку вторжения – а мой охранник – это профессионал…он хорошо разбирается в защите от таких вещей – вторжения людей с чемоданами специфическими украинской СБУ. Когда они заходили, они указали, насколько я понимаю, что они представители органов. Они пытались зайти, он их не пустил, они сказали: "Извините, ошиблись номером". Потом они пошли в номер под моим номером. Когда наши стали идти за ними, они ушли из того номера, но оставили после себя вещи", – рассказал М.Саакашвили.

Затем он продемонстрировал на видеокамеру предметы, якобы обнаруженные в чемоданах этих людей. "Это, насколько я понимаю, специальные устройства для подслушивания… Это диски, где записывается вся эта история… Насколько я понимаю, это камеры для записи в номерах, в спальных комнатах… В то время когда враг прорвал реально восточную границу, когда Украина кишит шпионами… в то время кода у них все разваливается и у них все летит к черту, занимаются записью моей частной жизни у меня в гостиничных номерах", – заявил политик.