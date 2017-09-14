Боевики в зоне АТО в четверг проявляли минимальную активность, но двое украинских военных ранены

Боевики в зоне проведения АТО в четверг по состоянию на 18:00 проявляли минимальную активность, однако двое украинских военных получили ранения и были госпитализированы, сообщили в пресс-центра штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО активность российско-оккупационных группировок была минимальной. Вдоль всей линии разграничения с полуночи зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один из которых характеризуется как неприцельный", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг вечером.

В то же время в штабе отмечают, что даже от этих нескольких огневых провокационных обстрелов пострадали украинские военные.

"Так, около 14:00 в результате гранатометного обстрела наших позиций вблизи поселка Пески получили ранения двое украинских военных. Они сразу госпитализированы, на данный момент состояние раненых оценивается как средней тяжести", - сказано в сводке.

По информации штаба, утром в четверг вблизи Павлополя на приморском направлении боевики выпустили более 20 мин калибра 82-мм и били из гранатометов по укреплениям сил АТО.

Кроме того, в районе Водяного около 6:00 утра зафиксирован неприцельный обстрел.

"Силы АТО строго соблюдают перемирие, однако при обострении обстановки командиры на позициях самостоятельно определяют степень угрозы личному составу и принимают решение на открытие огня", - напомнили в штабе АТО.