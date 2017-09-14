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18:58 14.09.2017

В Берлине предлагают разработать общую систему ЕС по приему беженцев

Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил за формирование общих принципов ЕС, касающихся порядка приема нелегальных иммигрантов странами-членами ЕС, передают в четверг немецкие СМИ.

По словам Т.де Мезьера, переговоры по этому вопросу могут быть проведены на уровне ЕС до конца 2017 года.

Помимо этого, Т.де Мезьер отметил, что все страны-члены ЕС должны без промедлений выполнять решения европейского суда по миграционным вопросам.

При этом Польша и Венгрия будут, вероятно, с определенным недовольством следовать вердиктам суда ЕС, считает глава МВД ФРГ.

"Это и является основной проблемой (введения общей системы по принятию беженцев - ИФ)", - отметил Т.де Мезьер.

В начале сентября этого года суд Евросоюза принял решение об отклонении исков Венгрии и Словакии, которые требовали отказаться от плана по обязательному распределению иммигрантов среди стран-членов ЕС.

В сентябре 2015 года Евросоюз принял обязательный план по распределению среди стран-членов ЕС беженцев, основной поток которых приходится на Италию и Грецию.

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