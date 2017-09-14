События

18:17 14.09.2017

Владелец "ОККО" начал строительство курорта в Славском

Собственник ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Киев), развивающего сеть АЗС "ОККО", Виталий Антонов начинает строительство круглогодичного горнолыжного курорта в пос. Славское (Львовская обл.), сообщает Mind.ua.

"С 1 января этого года в Славском зарегистрировался крупный налогоплательщик – компания "ОККО-Ритейл". Они платят в бюджет Сколевского района около 3,2 млн грн ежемесячно. В планах инвестора – строительство инфраструктуры и комплекса для отдыха, создание летне-зимнего курорта", – рассказал изданию депутат Сколевского райсовета Михаил Лучинец.

Параметры проекта, как и объем инвестиций, в OKKO Group пока не раскрывают.

"У нас есть мастер-план от австрийской компании-проектанта. Сейчас его анализируем и уточняем. Пока проект находится только на этапе feasibility study", – говорится в ответе пресс-службы компании OKKO Group на запрос Mind.

По данным издания, компания уже получила участки в пределах горного массива в аренду на 30 лет (в районе Нижней и Верхней Рожанки). В 2019 году планируется сдача первой очереди объекта.

"Согласно предварительному ТЭО, планируется около 75 км лыжных трасс, а ориентировочная сумма инвестиций – EUR500 млн. Но, разумеется, поэтапно. "Буковель" ведь строился не один год и расширяется до сих пор", – цитируется экс-глава Сколевской РГА Игорь Свистун.

При этом в ОККО отмечают, что не намерены сами обеспечить всю сумму инвестиций.

"Мы рассчитываем на приход соинвесторов в этот проект. По предварительным оценкам, срок его реализации составит три года от начала строительства. Понятно, что оно будет невозможно без сотрудничества с местной властью и использования объектов местного ЖКХ. В то же время появление в Славском нового современного центра отдыха позитивно скажется на электро-, водоснабжении, поможет создать новые рабочие места", – сообщили изданию в пресс-службе.

ПАО "Концерн Галнафтогаз" в 2016 году увеличил чистую прибыль в 4,1 раза – до 316,72 млн грн, а его выручка сократилась на 23,5% – до 4 млрд 168,71 млн грн.

"Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. По состоянию на конец 2016 года в нее входили 404 АЗС под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером компании является В.Антонов. Среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

Против чиновника ЗАЭС и сообщника из частных структур открыто дело

Киев не информировал РФ о результатах расследования убийства Вороненкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева допускает, что взрыв на Грушевского 24 августа мог быть демонстративным хулиганством

Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании

На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак

Ураган "Макс" в ближайшие часы ударит по южному побережью Мексики

Более 40 кг радиационных грибов из зоны ЧАЭС изъяли полицейские

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА