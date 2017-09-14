Владелец "ОККО" начал строительство курорта в Славском

Собственник ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Киев), развивающего сеть АЗС "ОККО", Виталий Антонов начинает строительство круглогодичного горнолыжного курорта в пос. Славское (Львовская обл.), сообщает Mind.ua.

"С 1 января этого года в Славском зарегистрировался крупный налогоплательщик – компания "ОККО-Ритейл". Они платят в бюджет Сколевского района около 3,2 млн грн ежемесячно. В планах инвестора – строительство инфраструктуры и комплекса для отдыха, создание летне-зимнего курорта", – рассказал изданию депутат Сколевского райсовета Михаил Лучинец.

Параметры проекта, как и объем инвестиций, в OKKO Group пока не раскрывают.

"У нас есть мастер-план от австрийской компании-проектанта. Сейчас его анализируем и уточняем. Пока проект находится только на этапе feasibility study", – говорится в ответе пресс-службы компании OKKO Group на запрос Mind.

По данным издания, компания уже получила участки в пределах горного массива в аренду на 30 лет (в районе Нижней и Верхней Рожанки). В 2019 году планируется сдача первой очереди объекта.

"Согласно предварительному ТЭО, планируется около 75 км лыжных трасс, а ориентировочная сумма инвестиций – EUR500 млн. Но, разумеется, поэтапно. "Буковель" ведь строился не один год и расширяется до сих пор", – цитируется экс-глава Сколевской РГА Игорь Свистун.

При этом в ОККО отмечают, что не намерены сами обеспечить всю сумму инвестиций.

"Мы рассчитываем на приход соинвесторов в этот проект. По предварительным оценкам, срок его реализации составит три года от начала строительства. Понятно, что оно будет невозможно без сотрудничества с местной властью и использования объектов местного ЖКХ. В то же время появление в Славском нового современного центра отдыха позитивно скажется на электро-, водоснабжении, поможет создать новые рабочие места", – сообщили изданию в пресс-службе.

ПАО "Концерн Галнафтогаз" в 2016 году увеличил чистую прибыль в 4,1 раза – до 316,72 млн грн, а его выручка сократилась на 23,5% – до 4 млрд 168,71 млн грн.

"Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. По состоянию на конец 2016 года в нее входили 404 АЗС под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером компании является В.Антонов. Среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.