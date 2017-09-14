Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании

Венгерская сторона предлагает президенту Украины Петру Порошенко не подписывать закон "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября, указывая на то, что он игнорирует базовые права на пользование родным языком, включая обучение, заявил посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

"Венгерская сторона предлагает президенту Украины не подписывать закон в этой форме, а вернуть на доработку Верховной Раде Украины", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Э.Кешкень указывает, что главной проблемой является то, что до сих пор национальные меньшинства Украины имели возможность обучения на родном языке от детского сада до университета, а в будущем возможность для этого будет только в детских садах и в первых четырех классах начальной школы.

По словам дипломата "этим решением Украинский законодательный орган вообще игнорирует базовые права на пользование родным языком, включая обучение на родном языке около 150 тысяч граждан, которые считают себя принадлежащими к венгерской национальности и их сообщества".

"Он лишает коренное сообщество Закарпатья и ее членов такого права, которым они в качестве меньшинства пользуются уже около столетия, независимо от государственной принадлежности этой территории, и которое все другие, соседние с Венгрией страны, обеспечивают для венгерской общины, которая проживает на их территории", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка – ИФ) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил проблемы с качеством преподавания украинского языка в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине. "Есть проблемы интеграции: 75% выпускников Береговского района (Закарпатской области – ИФ) не сдали ВНО (внешнее независимое оценивание – ИФ) по украинскому языку. Мы должны улучшить ситуацию без потери качества образования на венгерском", - подчеркнул П.Климкин.