На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак

В рамках рабочей поездки в 19-ю Хмельницкую ракетную бригаду министр обороны Украины Степан Полторак обратился к личному составу части и отметил, что руководство государства и оборонного ведомства уделяет значительное внимание повышению социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

"Одна из главных задач президента - это обеспечение социальных стандартов каждого из вас. Есть решение о строительстве общежитий. К концу этого, началу следующего года эта проблема начнет решаться. На эти цели в бюджете на следующий год предполагается в 3 раза больше чем в прошлом году", - цитирует пресс-служба Минобороны Украины С.Полторака.

Он сообщил, что командир части в течение 10 дней подготовит план эффективного и оптимального использования военного городка.

"В следующем году вам будет выделен для этого ресурс", - заверил министр обороны.

Он также анонсировал разработку в оборонном ведомстве новых механизмов обеспечения военнослужащих жильем.

"Мы работаем над решением этого вопроса не только для офицеров, но и для военнослужащих по контракту. Я надеюсь, что эти процессы начнут уже с нового года", - сказал С.Полторак.