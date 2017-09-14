События

17:42 14.09.2017

Ураган "Макс" в ближайшие часы ударит по южному побережью Мексики

Ураган "Макс", которому присвоена первая категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, должен через несколько часов обрушиться на штат Герреро на юге Мексики, сообщило в четверг агентство Associated Press.

Ранее тропический шторм "Макс" усилился до урагана, скорость его ветров достигает 120 км/ч. В настоящее время он находится примерно в 85 км от популярного у туристов города Акапулько и движется на восток со скоростью 9 км/ч.

Национальный центр США по слежению за ураганами выпустил предупреждение для прибрежной территории Мексики от города Сиуатанехо до Пунта Мальдонадо. Эксперты также полагают, что по мере приближения к штатам Герреро и Оахака ураган усилится и может вызвать наводнения.

В конце августа по Северной Америке ударили ураганы "Харви", "Ирма", "Катя" и "Хосе", нанесшие серьезный ущерб.

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