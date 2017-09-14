Более 40 кг радиационных грибов из зоны ЧАЭС изъяли полицейские

Работники отдела полиции совместно с бойцами полка полиции особого назначения обнаружили близ села Котовское (Киевская обл.) правонарушителей, которые пытались вынести за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС большое количество грибов.

"Двое жителей Киевщины объяснили правоохранителям, что проникли на закрытую территорию с целью сбора грибов для собственного потребления. При проведении дозиметрического контроля установлено, что допустимый уровень содержания радиационных элементов в грибах превышает в 30 раз допустимую норму", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области в четверг.

За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении лиц составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту перемещения лесных грибов за пределы зоны отчуждения открыты уголовные производства по ст.267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 1-го до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.