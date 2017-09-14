События

16:59 14.09.2017

Стартовала практическая часть авиационной компоненты украинско-американских учений "Rapid Trident-2017"

На аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ участники авиационной составляющей украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident-2017" приступили к отработке практической стороны занятий.

"Руководители занятий сержанты ВВС США Джерардо Лозано (Gerardo Lozano) и Рамон Роблес (Ramon Robles) на практике показали украинским военнослужащим как правильно компоновать грузы для их последующей загрузки на самолет, а также работу с грузовые подъемником", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины в четверг.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что некоторые составляющие процесса в американских ВВС проходят несколько по-другому. "Например, каждая единица груза на паллете должно быть маркирована (подписана) и внесена в общий список груза. Таким образом упрощается и ускоряется прохождение таможенных процедур", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Сакварелидзе во Львове вручили подозрение

Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

Против чиновника ЗАЭС и сообщника из частных структур открыто дело

Киев не информировал РФ о результатах расследования убийства Вороненкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева допускает, что взрыв на Грушевского 24 августа мог быть демонстративным хулиганством

Владелец "ОККО" начал строительство курорта в Славском

Венгрия предлагает Порошенко не подписывать закон об образовании

На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак

Ураган "Макс" в ближайшие часы ударит по южному побережью Мексики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на Комплектующие для ноутбуков
РЕКЛАМА