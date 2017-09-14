Стартовала практическая часть авиационной компоненты украинско-американских учений "Rapid Trident-2017"

На аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ участники авиационной составляющей украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident-2017" приступили к отработке практической стороны занятий.

"Руководители занятий сержанты ВВС США Джерардо Лозано (Gerardo Lozano) и Рамон Роблес (Ramon Robles) на практике показали украинским военнослужащим как правильно компоновать грузы для их последующей загрузки на самолет, а также работу с грузовые подъемником", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины в четверг.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что некоторые составляющие процесса в американских ВВС проходят несколько по-другому. "Например, каждая единица груза на паллете должно быть маркирована (подписана) и внесена в общий список груза. Таким образом упрощается и ускоряется прохождение таможенных процедур", - говорится в сообщении.