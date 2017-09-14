События

16:52 14.09.2017

Генсек ОБСЕ призвал к полному выполнению Минских соглашений

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны конфликта на Донбассе к полному выполнению Минских соглашений.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и призвать стороны к полному и всеобъемлющему выполнения Минских соглашений, поскольку прекращение огня является основной и насущной частью урегулирования ситуации", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Т.Гремингер также обратил внимание на ситуацию с безопасностью наблюдателей Специальной мониторинговой миссий ОБСЕ на востоке Украины.

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