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16:47 14.09.2017

Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах

Депутаты Киевского городского совета (Киевсовет) на пленарном заседании в четверг приняли решение, которое предусматривает запрет продажи алкоголя в малых архитектурных формах (МАФ).

Такое решение поддержал 81 депутат Киевсовета.

Согласно сообщению на сайте Киевсовета, в столице существовала законодательная коллизия в части продажи алкоголя в МАФах.

По словам депутата Киевсовета (фракции "Солидарность") Владислава Михайленко, алкогольные напитки в столице можно продавать только в капитальных сооружениях.

"Законодательство четко определяет, что является капитальным сооружением, какие оно имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и поэтому, фактически выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство", - цитируется он в сообщении.

В.Михайленко отметил, что Киевсовет "выполнил волю горожан" в части запрета продажи алкоголя в МАФах.

По мнению депутатов, решение также должно положительно повлиять на комфорт киевлян, поскольку обеспечит борьбу с так называемыми "наливайками", урегулирует торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками во временных сооружениях.

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Интерфакс-Украина
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