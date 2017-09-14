Гриб получил в российского СИЗО продукты и вещи, вопрос с лекарствами в процессе решения

Гражданин Украины Павел Гриб получил в российском СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами еще решается, сообщил его адвокат Андрей Сабинин.

"Павел Гриб получил продукты, вещи и деньги в СИЗО. По лекарствам вопрос решается, потому что требует очередного согласования", - написал адвокат на странице в Фейсбуке в четверг.

По его данным, встреча с сотрудниками консульского отдела запланирована на 18 сентября.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.