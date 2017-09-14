ОРДО передали украинской стороне 19 осужденных для отбывания наказания на подконтрольной Киеву территории

Очередная передача украинских осужденных, отбывающих наказание в отдельных районах Донецкой области (ОРДО), неподконтрольных украинской власти, произошла в четверг, сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"14 сентября состоялось очередное перемещение украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и выразивших желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию. С мест несвободы так называемой "ДНР" перемещено 19 заключенных", - говорится в сообщении.

В целом по инициативе уполномоченного Верховной Рады по правам человека произошло 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы так называемой "ДНР", благодаря чему удалось переместить 166 человек, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым.