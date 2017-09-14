Президент пообещал бизнесу остановить "маски-шоу" при условии добровольной сдачи документов – участник встречи

Президент Украины Петр Порошенко обещает бизнесу прекратить необоснованные обыски правоохранителями при условии готовности подозреваемых добровольно отдавать требуемые документы, сообщил президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак по итогам трехчасовой встречи главы государства, премьер-министра Владимира Гройсмана и генпрокурора Юрия Луценко с бизнес-ассоциациями.

"Стоп "маски-шоу". Больше такого не будет, если бизнес добровольно отдает документы", – указал Т.Козак одно из основных обещаний власти на встрече на своей странице в Facebook.

По его словам, открыта оперативная линия в СБУ для жалоб на незаконные действия силовиков и рейдерские захваты.

Т.Козак добавил, что парламентский налоговой комитет во главе с Ниной Южаниной срочно разработают новый законопроект о Службе финансовых расследований, чтобы принять его до конца этого года его принять, а со второго квартала 2018 запустить эту службу, одновременно отменив право всех других силовиков проверять бизнес.

Участник встречи отметил, что на ее открытии главы трех ассоциацией – Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты (АТП) и Союза украинских предпринимателей (СУП) "все как один назвали главной проблемою бизнеса произвол силовиков" и попросили конкретных решений.

Президент ИГ "Универ" отметил, что Ю.Луценко в ответ на это сказал, что в стране 200 тыс. правоохранителей и всех их проконтролировать нельзя, однако по трем тысячам из них уже есть уголовные производства.

Среди других новостей со встречи ее участник выделил невозможность внедрения законопроекта о налоге на распределенный капитал с 2018 года из-за категорических возражений МВФ, сохранения упрощенной системы налогообложения без изменений, обещания дерегуляции, приватизации, валютной либерализации и защиты прав кредитора.

"Мои умеренно обнадеживающие впечатления от встречи под конец выразил президент такой фразой: "Додик может все. Но не все сразу!" Надежда есть", – подытожил Т.Козак.

Модератором встречи выступал глава Нацинвестсовета, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.