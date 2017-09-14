События

15:22 14.09.2017

На ПП "Гоптовка" задержан россиянин, разыскивавшийся Интерполом

В пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской государственной границе пограничники Харьковского пограничного отряда задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске по представлению Украины.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля на 52-летнего мужчину произошло срабатывание базы данных Интерпола. Гражданин соседней страны разыскивался в Украине за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники задержали иностранца и проинформировали представителей Национальной полиции.

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Интерфакс-Украина
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