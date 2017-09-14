Успешные испытания разведывательно-ударного комплекса "Сокол" прошли на полигоне в Черниговской области - Турчинов

Разведывательно-ударный комплекс "Сокол" в четверг прошел успешные испытания на полигоне в Гончаровском (Черниговская обл.), сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня испытали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, сегодняшние испытания проходили в сложных метеоусловиях - порывы ветра достигали 14-17 м/с. "Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели – поражены", - подчеркнул отметил секретарь СНБО.