Гройсман откроет пленарный день форума YES в субботу, среди выступающих – Волкер, Кучма, Климкин, Чубаров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в субботу, 16 сентября, откроет второй пленарный день 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Как сообщает пресс-служба YES, глава правительства выступит с речью о прогрессе реформ в Украине и роли Евросоюза в этом процессе.

Дискуссии второго дня будут посвящены позициям европейских стран по отношению к Украине; взаимоотношениям России и мира; существующим реалистичным возможностям для обеспечения безопасности в Украине; а также стратегиям возвращения Донбасса и Крыма под контроль Украины. Отдельная сессия с участием генерального прокурора Украины Юрия Луценко будет касаться вопросов верховенства права.

Среди участников панельных дискуссий – специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер; второй президент Украины Леонид Кучма; государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан; министр иностранных дел Украины Павел Климкин; экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк; председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер; генеральный секретарь НАТО (2009-2014) и член правления YES Андерс Фог Расмуссен; председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и др.