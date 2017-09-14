Треть киевлян одобрили действия Саакашвили на ПП "Шегини", 40% поддержали силовиков - соцопрос

Киевляне негативно отнеслись как к действиям силовых органов, так и лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили и его сторонников в ситуации с пересечением украинской границы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group.

Опрос показал, что действия М.Саакашвили на пункте пропуска "Шегини" одобряют лишь менее трети респондентов: 12,3% опрошенных полностью одобряют, 11,1% - скорее одобряют. 23,2% респондентов полностью поддерживают действия силовых органов в той ситуации, и 16,5% - частично.

Что касается законности действий участников конфликта, то 19,4% опрошенных назвали законными действия М.Саакашвили и его сторонников, а 41% указали, что законными были действия правоохранительных органов. Между тем треть респондентов считают практически любые действия правоохранительных структур априори законными.

Отвечая на вопрос о собственной готовности принять участие в протестах по призыву М.Саакашвили, сказали, что готовы к этому лишь 7,5% опрошенных киевлян, еще 4,22% указали, что они скорее всего выйдут на акцию.

Кроме того, опрос показал, что киевляне в целом не поддерживают лишение М.Саакашвили украинского гражданства: полностью поддерживают 32,7%, 3,8% - скорее поддерживают, в то время как 63,4% или не поддерживают это решение (39,8%), или не могут определится (23,6%).

В то же время, отвечая на вопрос о том, как должна украинская власть поступить с М.Саакашвили в настоящее время, 27,9% опрошенных киевлян сказали, что его необходимо экстрадировать в Грузию, а 18,5% предложили вернуть ему гражданство Украины.

Экспресс-опрос киевлян проходил 11-12 сентября в рамках проекта "Городской омнибус". В целом опрошено 1523 респондента, статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.

В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".