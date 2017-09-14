Против чиновника ЗАЭС и сообщника из частных структур открыто дело

Должностные лица Запорожской АЭС вместе с частными структурами завладели средствами Запорожской атомной станции на сумму более 300 тыс. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области.

Как отмечается в сообщении, следствием установлено, что в 2015 году должностные лица Запорожской АЭС заключили договор на выполнение ремонтных работ дизельных генераторов с частным предприятием из Николаева, не имеющего лицензии и технических возможностей для выполнения подобного ремонта. При этом все работы проводились другим ремонтным подразделением, которое находится непосредственно в структуре Запорожской АЭС.

В настоящее время прокуратура региона совместно с местным управлением СБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве против чиновников Запорожской АЭС, а также представителей частных структур, вступивших в преступный заговор для завладения средствами ЗАЭС.

В отношении бывшего руководителя ремонтного подразделения ЗАЭС, а также подрядчика, главы частной фирмы открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в пользу других лиц путем злоупотребления служебных обязанностей, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Рассмотрением дела займется Энергодарский районный суд Запорожской области.