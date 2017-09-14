Киев не информировал РФ о результатах расследования убийства Вороненкова

В прокуратуре г.Киева опровергают распространенную российскими СМИ информацию о якобы передаче Генеральной прокуратурой Украины российской стороне информации об организаторах убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не отвечает действительности", - написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Сообщаем, что на данное время следствие в данном уголовном производстве, которое проводит прокуратура города Киева, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет объявлено о его результатах", - добавила представитель столичной прокуратуры.

Ранее некоторые российские СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных структурах, сообщили, что Генпрокуратура Украины якобы назвала организаторов убийства Д.Вороненкова в ответ на запрос российских правоохранителей: одним из них якобы является бывший муж вдовы Д.Вороненкова Владимир Тюрин, а другим - владелец банка в Крыму, имя которого не называется.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября заявил, что заказчик убийства Д.Вороненкова находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.