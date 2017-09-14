Движение транспорта на Бессарабской площади в Киеве ограничат вечером

Движение транспортных средств на Бессарабской площади в центре Киева будет ограничено в четверг вечером в связи с торжественным открытием 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в здании коммунального предприятия "Бессарабский рынок" (Бессарабская площадь, 2).

Это определено соответствующим распоряжением Киевской горгосадминистрации.

Ограничение движения будет действовать с 17.00 до 19.30 на участке от ул. Большой Васильковской до ул. Бассейной (кроме транспортных средств участников мероприятия, при наличии конференционного транспортного бейджа YES).

На время проведения мероприятия будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, которые курсируют по этим улицам.

Кроме того, вечером в связи с проведением на НСК "Олимпийский" матча командами "Динамо" (Киев) – "Скендербеу" (Корча, Албания) будут определенные изменения в работе некоторых станций Киевского метро. Как сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке, перед началом матча, с 19.00 до 20.00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, "Площадь Льва Толстого" - на вход. Поезда будут следовать в это время мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".