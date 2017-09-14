События

12:35 14.09.2017

Киев заинтересован в опыте Тбилиси в вопросах строительства и обращения с отходами

Киев намерен углублять сотрудничество с Тбилиси, в частности, в вопросах строительства жилья и инвестиционного потенциала, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации по итогам встречи первого замглавы КГГА Геннадия Плиса и мэра грузинской столицы Давида Нармания.

"Стороны обсудили отношения двух городов и перспективы будущего сотрудничества. В частности, первый заместитель главы КГГА выразил заинтересованность в вопросах жилищного строительства, инвестиционном потенциале и вопросах обращения с отходами. По его мнению, опыт Тбилиси может быть полезен для украинской столицы, которая сейчас пересматривает стратегические перспективы развития", - сообщает пресс-служба.

По словам Г.Плиса, важно, чтобы Киев был комфортным как для инвестирования, так и для проживания или посещения гостями.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киев не информировал РФ о результатах расследования убийства Вороненкова

Движение транспорта на Бессарабской площади в Киеве ограничат вечером

В Украине все больше людей, которые не верят в победу над коррупцией

На участников событий на ПП "Шегини" составлено уже 69 протоколов, 14 человек их подписали

Арестован второй участник событий на ПП "Шегини"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобразования начинает разработку законопроекта "Об образовании взрослых"

Ряд нардепов критикуют законопроект по расширению полномочий Нацгвардии

В Украине удерживается теплая и сухая погода

В Припяти запустили колесо обозрения

Украинец вез из Борисполя в Вену раритетные "радиационные" часы, аналогичный "подарок" оказался у американца во Львове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер 3д
РЕКЛАМА