В Припяти запустили колесо обозрения

Группа туристов из Польши запустила в г.Припять Киевской области, находящемся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, заброшенное более 30 лет колесо обозрения, сообщает "Громадське радио".

При этом издание приводит ссылку на видео работающего колеса в покинутом городе, опубликованное 11 сентября на YouTube-канале Кристофера Гржибека.

В описании видео автор отметил, что колесо запустили без использования электричества, то есть механически. Также он сообщил, что во время попытки запустить колесо ни один механизм не был поврежден, и по завершению записи видеоролика все было возвращено в изначальное состояние.

Позже автор видео удалил свою страницу, однако пользователи успели сохранили ролик.

"Громадське радио" сообщает о подготовке группой активистов команды Chernobylzone жалобы в Госагентство по управлению зоной отчуждения, в котором указывают, что колесо обозрения может обвалиться и это может привести к травмам людей, а также к запрету на посещение города иностранцами.

Г.Припять был основан в 1970 году, в 1985 его население достигло 47,5 тыс человек. Градообразующим предприятием города была Чернобыльская атомная электростанция. В 1986 году ночью 26 апреля на 4-м энергоблоке станции в результате серии тепловых взрывов был разрушен реактор, значительное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду, после чего город был эвакуирован, отчасти в сооруженный для обслуживания станции г.Славутич. Сама станция окончательно была закрыта в 2000 году. По состоянию на 2017 год в г.Припять не было ни одного официально зарегистрированного жителя.