Украинец вез из Борисполя в Вену раритетные "радиационные" часы, аналогичный "подарок" оказался у американца во Львове

Украинские пограничники обнаружили у двух пассажиров в аэропортах "Борисполь" и "Львов" старинные авиационные часы с превышением радиационного фона.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины, первая находка была обнаружена в международном аэропорту "Борисполь" у гражданина Украины, следовавшего рейсом "Киев – Вена". При прохождении пограничного контроля специальное оборудование зафиксировало превышение уровня радиационного фона. После осмотра личных вещей мужчины пограничники обнаружили часы, радиационный фон которых превышал допустимые показатели в 3 раза. По словам пассажира, он приобрел этот предмет в качестве подарка другу. Правоохранители изъяли опасный "подарок", а гражданина Украины предупредили о запрете перемещения подобных предметов через госграницу.

Подобная ситуация повторилась в аэропорту Львова. Во время тщательного досмотра вещей гражданина США, который также летел в Вену, пограничники обнаружили аналогичные авиационные часы с превышенным уровнем радиационного фона. Американец признался, что даже не подозревал об опасности раритета, который он приобрел на львовском рынке "Вернисаж". Часы изъяты для экспертизы.