Полторак инспектирует военные объекты Хмельницкого гарнизона

Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг с рабочей поездкой посещает объекты Хмельницкого гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, С.Полторак посетит ряд военных объектов, в частности, органы военного управления и воинские части, дислоцированные в Хмельницкой области.

В ходе рабочей поездки глава Минобороны ознакомится с состоянием дел на месте, заслушает доклад командиров и начальников по повседневной жизнедеятельности подчиненных подразделений, отмечает пресс-служба.