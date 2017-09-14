События

11:29 14.09.2017

Полторак инспектирует военные объекты Хмельницкого гарнизона

Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг с рабочей поездкой посещает объекты Хмельницкого гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, С.Полторак посетит ряд военных объектов, в частности, органы военного управления и воинские части, дислоцированные в Хмельницкой области.

В ходе рабочей поездки глава Минобороны ознакомится с состоянием дел на месте, заслушает доклад командиров и начальников по повседневной жизнедеятельности подчиненных подразделений, отмечает пресс-служба.

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Интерфакс-Украина
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