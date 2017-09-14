Арестован второй участник событий на ПП "Шегини"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщает об аресте второго участника событий на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе 10 сентября.

"Второму фигуранту дела, еще одному из активных участников жестокого нападения на правоохранителей и пограничников во время событий 10 сентября на КПП в "Шегинях", суд назначил меру пресечения - 2 месяца ареста с альтернативой внесения залога. Далее будет", - написал. З.Шкиряк на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Отдел коммуникации полиции Львовской области сообщает, что речь идет о 35-летнем жителе Волынской области. Один из районных судов Львова в среду принял решение о взятии его под стражу на 60 суток с альтернативной внесения залога в размере 32 тыс грн.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении криминальных правонарушений по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в среду была избрана мера пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, участвовавшего в событиях на ПП "Шегини". Суд принял решение о взятии мужчины под стражу на 60 суток. Мужчине объявлено о подозрении в совершении криминальных правонарушений по ч.2 ст.332, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 УК.

10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.