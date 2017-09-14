СММ ОБСЕ к концу сентября планирует установить еще 4 видеокамеры на КПВВ и на горе князя Игоря

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ к концу сентября намерена установить 4 камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда (КПВВ) в Донецкой области, а также на горе князя Игоря в районе Станицы Луганской.

"К концу сентября текущего года СММ ОБСЕ планирует установить еще четыре камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка" (Донецкая область), а также на горе князя Игоря в районе населенного пункта Станица Луганская (территория ОРЛО)", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на сайте Минобороны.

В настоящее время по обе стороны столкновения у СММ ОБСЕ есть 7 камер видеонаблюдения: в Авдеевке и Широкино (Донецкая обл.), на Донецкой фильтровальной станции, участках разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" и №2 "Золотое" (Луганская обл.), №3 "Петровское" (территория ОРДО), а также на территории шахты "Октябрьская" ("Жовтнева", территория ОРДО). Однако камеры на шахте "Октябрьская" и Донецкой фильтровальной станции в настоящее время не функционируют, так как боевики вывели их из строя.