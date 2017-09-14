В Одессе ночью в ходе конфликта один из его участников бросил гранату

В Одессе в ночь на четверг между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них бросил в оппонентов гранату, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В 00:40 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что на ул.Люстдорфская дорога взорвалась граната… Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из их достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - сообщается на странице полиции Одесской области в соцсети Facebook в четверг.

На место события прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство Главного управления Национальной полиции в Одесской области. С места события изъята чека от гранаты и осколки. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие.