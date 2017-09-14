События

09:52 14.09.2017

Генсеком Всемирной организации туризма при ООН стал представитель Грузии

Бывший посол Грузии в Испании Зураб Пололикашвили утвержден на должность генерального секретаря Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO).

По информации МИД Грузии, Генеральная ассамблея UNWTO, 22-я сессия которой проходит в эти дни в китайском городе Чэнду, единогласно поддержала принятое в мае решение исполнительного совета организации об избрании З.Пололикашвили на этот пост.

Это первый случай, когда представитель Грузии занимает столь высокую позицию руководителя международной организации в системе ООН.

Пост генсека Всемирной организации туризма З.Пололикашвили будет занимать до 2021 года.

Всемирная туристская организация (UNWTO) - ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Ее высший руководящий орган - Генеральная ассамблея, которая созывается раз в два года.

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