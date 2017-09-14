Боевики ОРДО обстреляли район у Донецкой фильтровальной станции

Боевики ОРДО 13 сентября обстреливали неподконтрольную Украине территорию вблизи н.п. Ясиноватая (Донецкая обл.), где находится водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода, персонал был эвакуирован. Подобные провокации совершаются НВФ на протяжении нескольких месяцев, констатирует украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

"Около 12.00 13 сентября были зафиксированы взрывы и беспорядочный огонь из стрелкового оружия на неподконтрольной украинскому правительству территории в районе Васильевки, вблизи н.п. Ясиноватая Донецкой области, где располагается водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода. В результате взрывов обслуживающий персонал станции был эвакуирован в безопасное место", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, размещенном на сайте Минобороны Украины в четверг.

В это время неподалеку, на Донецкой фильтровальной станции, работали наблюдатели СЦКК, и они не подтвердили выходные выстрелы с подконтрольной правительству Украины территории, а оценили взрывы как осуществленные боевиками путем подрыва боеприпасов дистанционным способом вблизи собственных позиций.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что провокации такого характера совершаются НЗФ ОРДО периодически в течение последних нескольких месяцев с целью запугивания гражданского населения и создания впечатления о якобы существовании "угрозы" объектам гражданской инфраструктуры со стороны подразделений Вооруженных сил Украины", - подчеркивает СЦКК, отметив, что такие действия НВФ ОРДО не способствуют соблюдению режима прекращения огня, а создают риски обострения конфликта.

"Подразделения Вооруженных сил Украины неукоснительно соблюдают режим прекращения огня во время "школьного" перемирия и не поддаются на провокации противника", - заявила украинская сторона СЦКК.